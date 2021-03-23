В Самарской области за сутки умерли 11 человек с COVID-19

За сутки в Самарской области были выявлены 200 случаев новой коронавирусной инфекции. Большинство из них пришлись на Самару (28), Тольятти (56) и Кинельский район (17). Об этом во вторник сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«180 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 20 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений»,– говорится в сообщении.

С учетом новых случаев всего за время пандемии в Самарской области выявлено 54139 случаев заражения коронавирусом. Число умерших с COVID-19 в регионе за этот период достигло 1027 человек. За прошедшие сутки в Самарской области умерли 11 человек с подтвержденным коронавирусом.

Георгий Портнов