«Магнит» запустил экспресс-доставку из магазинов формата дрогери

Сеть «Магнит» начала тестировать в Краснодаре собственный сервис доставки из магазинов «Магнит Косметик», сообщила пресс-служба ПАО «Магнит». Для покупки с доставкой доступны около 10 тыс. позиций товаров, в том числе бытовая химия, товары для красоты и здоровья, товары для дома.

В тестовом режиме к сервису подключены восемь магазинов формата дрогери, в ближайшее время доставка будет организована еще из десяти торговых точек в Краснодаре. Оформить заказ можно в мобильном приложении «Магнит Доставка», срок доставки – 60-90 минут. Проект стартовал в сотрудничестве с сервисом Яндекс.Еда. Доставка бесплатная, минимальный заказ – 500 ру., оплата осуществляется только онлайн. Сейчас в проекте отрабатываются операционные процессы, чтобы на следующем этапе расширить территорию доставки из дрогери в Краснодаре и в других российских городах, сообщил исполнительный директор розничной сети «Магнит» Флориан Янсен.

Анна Перова, Краснодар