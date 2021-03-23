Жителя Ижевска будут судить за гибель посетителя клуба

30-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы за нанесение тяжкого вреда здоровью посетителю клуба в Ижевске, от которого тот скончался (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Установлено, что вечером 5 сентября 2020 года между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт в помещении клуба в Индустриальном районе. После закрытия обвиняемый подошел к потерпевшему и нанес удар по голове, в результате чего он получил закрытую черепно-мозговую травму. Через пять дней он скончался в больнице.