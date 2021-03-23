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На ремонт Речного вокзала Перми потратят 2,5 млн рублей

ГКБУ «Пермский краеведческий музей» объявило электронный аукциона на приспособление объекта культурного наследия «Речной вокзал» для современного использования. Как указано в техническом задании, здание вокзала необходимо привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Срок окончания ремонта — 30 сентября 2021 года. Общий гарантийный срок на выполненные работы составляет шестьдесят месяцев. Аукцион состоится 6 апреля. Максимальная цена контракта составляет 2,5 млн руб. 

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