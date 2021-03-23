В Челябинске возбудили дело о халатности органов соцзащиты, не плативших пособие ребенку-инвалиду

По материалам проверки управления Генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу в Челябинске возбуждено уголовное дело о халатности органов социальной защиты, отказавших матери-одиночке в выплате пособий на ребенка-инвалида.

Как сообщает пресс-служба уральского надзорного ведомства, жительница Челябинска, которая одна воспитывает двух маленьких детей, пожаловалась на сотрудников управления социальной защиты населения Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. В результате в день рассмотрения обращения, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи, органы соцзащиты выплатили горожанке задолженность по пособию на ребенка-инвалида, которое ей незаконно не начисляли с октября 2020 по февраль 2021 года. Также эти выплаты продлили до 31 июля 2027 гола, а на второго ребенка – до 30 июня 2025. «Надзорные мероприятия показали, что при обращении заявительницы за защитой прав своих детей начальник отдела семьи, назначения и выплаты детских пособий УЗСН вела себя некорректно. Информацию о праве на господдержку, порядке предоставления до челябинки не доводили, программу социальной реабилитации семьи не составляли. Подобные нарушения имели место в отношении и других требующих социальной защиты граждан»,– сообщает пресс-служба ведомства. В связи с этим прокуратура внесла представление главе муниципального образования и в управление соцзащиты района.

Кроме уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), которое сейчас расследуется, было возбуждено административное в отношении руководителя управления соцзащиты. Материалы направили для рассмотрения мировому судье. Также сотрудники прокуратуры установили, что в конце 2019 года челябинка обращалась в региональное министерство социальных отношений за предоставлением единовременного пособия, но необоснованно отказали. По этому факту министру внесли представление.