В Оренбуржье в течение месяца выявляют менее 100 случаев заражения COVID-19 за сутки

В Оренбуржье зафиксировано 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего в Оренбуржье число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 39 359. Умерли 707 человек, в том числе два пациента за последние сутки. В регионе в течение месяца выявляют менее 100 случаев заражения COVID-19 за сутки.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на седьмом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Саратовской областей, Пермского края и Пензенской области.

Андрей Сазонов