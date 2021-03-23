Aston Martin посвятил спорткар Vantage «Формуле-1»

Aston Martin Vantage F1 Edition. Фото: Aston Martin

Aston Martin Vantage F1 Edition. Фото: Aston Martin

Aston Martin Vantage F1 Edition. Фото: Aston Martin

Новая модификация оснащена 4-литровым бензиновым V8 от Mercedes-AMG, мощность которого с 510 л.с. была увеличена до 535 л.с. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с измененными настройками, сделавшими переключения быстрее.

В подвеске появились новые амортизаторы и пружины, был усилен передний подрамник и перенастроено рулевое управление. Вместо 20-дюймовых колесных дисков появились 21-дюймовые с шинами Pirelli P Zero. Углепластиковый аэродинамический обвес увеличил на 200 кг прижимную силу при движении на максимальной скорости.

Aston Martin Vantage F1 Edition, доступный как в версии купе, так и в варианте родстер, отличается не только особым аэродинамическим обвесом и новыми колесными дисками, но и решеткой радиатора с увеличенной нижней частью, а также специальными вариантами окраски кузова и отделки интерьера.

Выпуск Aston Martin Vantage F1 Edition приурочен к возвращению британского автопроизводителя в «Формулу-1» с заводской командой, а также к появлению купе Aston Martin Vantage и кроссовера Aston Martin DBX в чемпионате мира в качестве автомобиля безопасности и медицинской машины.