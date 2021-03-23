В Ярославской области от коронавируса скончались еще два человека и 93 заболели

В Ярославской области за последние сутки зафиксировано еще две смерти от коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. По данным оперштаба, в области за минувшие сутки было выявлено 93 новых случая заражения COVID-19. За это же время в регионе 70 человек выздоровели и выписаны из больниц.

По данным на 23 марта всего на территории Ярославской области за период пандемии коронавирусна было зафиксировано выявлено 35367 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа заразившихся коронавирусом 33842 человека выздоровели. 467 пациентов, заболевших COVID-19, скончались.

Антон Антонов