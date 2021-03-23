В Саратове проверят информацию об «ужасных» условиях проживания ребенка в общежитии

Началась проверка информации о проживании двухлетнего ребенка в социально-опасных условиях в общежитии на улице Брянской в Саратове.

Как сообщает пресс-службе СУ СК, такие сведения были изложены в публикациях местных СМИ. В них, в частности, упоминается, что мать девочки употребляет алкоголь, дочь регулярно находится без присмотра, голодная, без теплой одежды, органы профилактики должных мер реагирования якобы не предпринимают. На публикацию отреагировал заместитель председателя облправительства Роман Грибов. Он побывал в общежитии на Брянской и оценил условия проживания ребенка как «ужасные».

Следователи обещают установить обстоятельства происходящего и дать юридическую оценку действиям должностных лиц органов профилактики. В пресс-службе облпрокуратуры уточнили, что они также намерены провести проверку изложенной в СМИ информации и, в частности, установить исполнения родителями ребенка своих обязанностей.

Марина Ковалева