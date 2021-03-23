В 2022 году Sollers начнет поставки в Казань Ford Transit с электродвигателем

Компания Sollers в 2022-23 годах планирует начать поставки грузовиков Ford Transit с электродвигателем в ряд крупных городов РФ, включая Казань. Об этом сообщает “Ъ”.

Отмечается, что для этих целей в следующем году н Sollers амерена наладить в России производство электрофургонов параллельно с основной дизельной платформой. До сих пор в РФ электромобили серийно не выпускали.

Сначала применять машины планируют в ограниченном формате, а именно в пределах зон с наиболее высокой плотностью населения и объемами внутригородской логистики. Помимо Казани в 2022-23 годах электромобили планируют запустить на улицах Москвы и Санкт-Петербурга. А к 2025 году они будут курсировать по Самаре, Нижнему Новгороду, Екатеринбургу, Ростову и Краснодару.

Для поддержки распространения электрофургонов «Соллерс» предлагает предоставить им доступ в центр городов без ограничений, разрешить движение по выделенным полосам и бесплатный проезд по платным участкам дорог.

В РФ Ford Motor представлен СП «Соллерс Форд», его контролирует «Соллерс». Грузовики Ford Transit производятся на площадке в Елабуге.

"Ъ-Казань"