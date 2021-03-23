Пермский Дом актера переедет в здание Благородного собрания

Пермское региональное отделение Союза театральных деятелей (СТД) и Дом актера планируется переместить в новое помещение — в здание Благородного собрания (ул. Сибирская, 20). Об этом сообщил сегодня на заседании правительства региона министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. Сейчас СТД и Дом актера располагаются в 15-этажном административном здании по ул. Ленина, 64. На ул. Сибирской, 20, в настоящий момент находится клуб ГУВД им. Ф. Э. Дзержинского.

Как пишет «Новый компаньон» со ссылкой на председателя реготделения СТД Анатолия Пичкалева, переезд организации планируется к 300-летию Перми.

Благородное собрание является объектом культурного наследия, и все связанные с ним процессы курирует Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края. Начальник ведомства Александр Жуковский пояснил, что в настоящее время проводится обследование здания, а также начинаются формальные процессы, связанные с передачей объекта из федеральной собственности в краевую. Результаты обследования планируется получить в мае, после чего будет определена сумма, необходимая для реставрации и реконструкции здания. Ориентировочный срок изготовления проектной документации — июль этого года.

По словам господина Жуковского, руководство краевого ГУ МВД заинтересовано в передаче, поскольку у ведомства нет средств на содержание здания.