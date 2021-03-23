Остатки средств бюджета республики за 2020 год направят на строительство инфраструктуры

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров утвердил изменения в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2021-2023 годы. Документы опубликованы на портале нормативно-правовой информации. Согласно изменениям, правительство направит остатки средств бюджета республики за 2020 год в объеме 523 млн руб. на реализацию инвестиционной программы.

68,8 млн руб. направят на реконструкцию лицея №21 в Уфе в рамках госпрограммы «Развитие образования в республике Башкортостан». 19,5 млн руб. отдадут министерству природопользования и экологии Башкирии на строительство полигона твердых бытовых отходов в Дуванском районе (11,6 млн руб.) и рекультивацию свалки промышленных отходов в Стерлитамакском районе (7,8 млн руб.). 434,8 млн руб. распределят на строительство инженерных коммуникаций (143 млн руб.), строительство школ и детсадов (около 167 млн руб.), строительство и реконструкцию ФОКов, стадионов, ледовых катков, бассейнов (38,5 млн руб.), домов культуры и музеев (33,5 млн руб.), больниц (26,7 млн руб.), реабилитационного центра для детей и домов престарелых (11,3 млн руб.), пожарных частей (11 млн руб.).

Дарья Кучеренко