В Ростовской области выявили 239 новых случаев COVID-19

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Ростовской области составил 239 человек, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Наибольшее количество случае зарегистрировано в Ростове-на-Дону — 93. В Каменске-Шахтинском и Шахтах — по восемь, в Белокалитвинском районе — семь, в Батайске, Новочеркасске, Азовском, Каменском, Неклиновском и Сальском районах и Цимлянском районах — по шесть, в Донецке, Багаевском, Волгодонском, Зерноградском, Кагальницком и Семикаракорском районах — по пять. По четыре новых случая выявлено в Аксайском, Дубовском, Матвеево-Курганском и Мясниковском районах, по три — в Азове, Гуков, Новошахтинске, Веселовском, Егорлыкском, Зимовниковском, Песчанокопском, Пролетарском районах, по два — в Красносулинском, Милютинском, Октябрьском, Орловском и Шолоховском районах, один — в Кашарском районе.

За последние сутки вылечились 268 человек. Умерли 11 человек.

По состоянию на утро 23 марта количество инфицированных в области превысило 78,9 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1878. Коэффициент распространения инфекции — 0,97. За весь период пандемии выздоровели более 70,5 тыс. человек, умерли 3 425 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 1,8 тыс. человек.

Наталья Шинкарева