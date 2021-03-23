Челябинские единороссы собираются привлечь на праймериз 12% избирателей

В Челябинской области на предварительное голосование «Единой России» по выборам депутатов в Госдуму собираются привлечь 12% от общего числа избирателей. Об этом рассказал руководитель регионального исполкома партии Денис Моисеев на мероприятии, формально не имевшем никакого отношения к «Единой России» – совещании руководства законодательного собрания с главами представительных органов муниципалитетов.

«Для председателей собраний депутатов и руководителей фракций существует ряд приоритетных задач: вы участвуете в мобилизации наших сторонников на электронное предварительное голосование, и мы с вами будем идти к планке 12% от числа избирателей. Для этого в первую очередь надо привлечь депутатов всех уроне, пройти по своему округу, поднять своих избирателей, тот самый “теплый круг”», – сообщил господин Моисеев. Согласных голосовать будут вносить в «мобилизационные списки», а с 19 апреля регистрировать на сайте госуслуг: в этот раз праймериз будут полностью электронным. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая.

Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. На сегодня зарегистрировали трех кандидатов, из них два действующих депутата Госдумы – Владимир Бурматов и Олег Колесников.