На ликвидацию 23 несанкционированных свалок в Удмуртии выделят более 36 млн рублей

10 районам Удмуртии выделят 36,4 млн руб. на ликвидацию несанкционированных свалок в рамках нацпроекта «Экология». Их общая площадь составляет 21 га, там скопилось около 6 тыс. тонн отходов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на премьера Ярослава Семенова.

«За два года реализации в Удмуртии нацпроекта «Экология» ликвидировано уже 145 свалок, которые занимали площадь в 65 га. С этих объектов вывезено свыше 26 тыс. тонн отходов. Мы все помним поговорку о том, что чисто там, где не мусорят. Но, по-моему, чисто там, где убирают и не мусорят одновременно. Поэтому в этом году мы "генеральную уборку", конечно, продолжим»,— отметил господин Семенов.