Четыре ярославских гостиницы получили три и четыре звезды

Четырем крупным гостиницам Ярославской области присвоен звездный статус, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что все четыре отеля, прошедшие категорирование, находятся в областной собственности.

По данным пресс-службы, статус четырехзвездочного получил отель в областном центре и еще три гостиницы в Угличе, Ростове Великом и Ярославле стали трехзвездочными. По словам заместителя председателя регионального правительства Романа Колесова, количество звезд, полученное гостиницей, говорит о том, какой в ней уровень сервиса. Эта информация помогает туристам выбирать место проживания.

В пресс-службе рассказали, что классификация гостиниц проводится на добровольной основе с 2019 года. Срок действия классификационного свидетельства составляет три года.

«Первыми в Ярославской области ее проходили крупные гостиницы, имеющие более 50 номеров для заселения. В 2020 году получали категорию объекты, в которых более 15 номеров. В 2021-м будут охвачены мини-отели»,— уточнили в региональном правительстве, добавив, что на сегодняшний день классификационные свидетельства получили более 100 гостиниц и отелей региона.

По данным пресс-службы, в настоящий момент в Ярославской области функционируют 286 коллективных средств размещения, в которых более 8.7 тыс. номеров.

Дарья Сабаева