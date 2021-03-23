В Кавказском заповеднике прошел зимний учет зубров

Специалисты Кавказского биосферного заповедника осмотрели с воздуха места зимовок зубров на горных лугах, проведя учет поголовья животных, сообщила пресс-служба заповедника. Общее количество зубров, зимующих на горных лугах, достигло 450 особей, то есть более трети популяции, обитающей в Кавказском заповеднике.

Во время зимнего учета зубров 2020 года учеными было выявлено на зимних лугах 413 особей, в целом популяция зубров в Кавказском заповеднике насчитывает порядка 1200 особей, сообщили в пресс-службе. Учет зубров в Кавказском заповеднике проводится два раза в год. Летом для сбора информации вглубь заповедника отправляются группы научных сотрудников и волонтеров, наблюдение за численностью проводится также в ходе авиаучета. Зимой из-за недоступности горных участков учет животных проводится только с воздуха.

Анна Перова, Краснодар