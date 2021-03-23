В Самарской области экс-замглавы УФСИН вернул себе звание полковника

Бывшему первому заместителю руководителя УФСИН России по Самарской области Денису Шматову возвращено специальное звание «полковник внутренней службы». Соответствующее решение приняла апелляционная инстанция суда Самарской области. Об этом сообщается на его сайте.

Кроме того, из приговора исключено упоминание о том, что Денис Шматов совершил коррупционное преступление, посягающее на основы государственной власти. Ранее экс-первый замглавы регионального УФСИН подал апелляцию на вынесенный ему приговор. Мужчина попросил заменить ему реальное лишение свободы на условное и снизить размер назначенного ранее штрафа.

Ранее правоохранители установили, что Денис Шматов получил взятку в размере 520 тыс. руб. за способствование улучшению бытовых условий осужденных в исправительной колонии № 15. В ноябре минувшего года он был приговорен к четырем годам колонии и штрафу в 1,3 млн руб. за получение взятки (ст. 290 ч. 5 п. «в» УК РФ).

Георгий Портнов