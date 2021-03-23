Главой Перми выбран Алексей Демкин

Депутаты Пермской думы выбрали главой города исполняющего полномочия градоначальника Алексея Демкина. Его кандидатуру поддержали 28 думцев, еще один депутат (Надежда Агишева, «Яблоко») воздержалась. Против голосовал только коммунист Геннадий Сторожев.

Альтернативного кандидата – председателя совета директоров «Краснокамского завода металлических сеток» (КЗМС) Эдуард Хайруллин поддержали трое депутатов. Столько же высказались против. Еще 17 человек воздержались от голосования.

В процессе обсуждения руководитель фракции «Яблоко» Надежда Агишева и лидер фракция «Справедливая Россия» Вероника Куликовой заявили, что не будут участвовать в голосовании, так как выступают за прямые выборы мэра города. «Даже в такой достаточно сжатой форме как выборы кандидатов через комиссию, можно было бы выбрать кандидатов с разными политическими программами, чтобы у меня как у представителя оппозиции была возможность выбора. Сейчас ее нет», –заявила госпожа Агишева.

Фракция «Единая Россия», напротив, поддержала Алексея Демкина. «Алексей Николаевич, соответствует всем критериям, предъявляемым к этой значимой для пермяков должности. Обладает необходимыми личными и профессиональными качествами, имеет большой опыт управленческой работы», – заявил руководитель фракции Дмитрий Малютин.

По словам председателя комитета по местному самоуправлению и регламенту Натальи Росляковой, инаугурация главы города запланирована на 30 марта в Театре юного зрителя.