В Татарстане за сутки подтвердили 43 новых случая коронавируса

За сутки в Татарстане выявили 43 новых случая COVID-19, все они являются контактными.19 человек госпитализированы, 24 лечатся на дому. Об этом сообщили в оперштабе региона по борьбе с ковидом.

В Казани подтвердили 25 случаев за сутки, в Зеленодольском районе — пять, в Нижнекамском — четыре, в Набережных Челнах — три, в Азнакаевском, Буинском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Лениногорском, Чистопольском — по одному.

«На 23 марта в Татарстане зарегистрировано 19 109 случаев COVID-19.Выздоровело за весь период 15 869 человек, в том числе 73 за минувшие сутки», — отметили в штабе.

Всего с начала пандемии в Татарстане скончались 402 пациента с коронавирусом.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"