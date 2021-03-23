Более 105 тысяч нижегородцев заразились COVID-19 с начала пандемии

В Нижегородской области за последние сутки коронавирус COVID-19 выявили еще у 335 местных жителей. Таким образом, с начала пандемии число случаев заражения превысило 105 тыс., сообщили в оперативном штабе РФ.

За все время от коронавируса выздоровели 98,5 тыс. нижегородцев (из них 389 за последние сутки), скончались 2,75 тыс. (в том числе 12 — за последние сутки). Сейчас лечение получают более 3,6 тыс. пациентов.

Всего в России за последние сутки коронавирус выявили почти у 8,5 тыс. граждан. Общее число случаев заражения превысило 4,47 млн.

Анастасия Еремина