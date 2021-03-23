В Краснодаре застройщик коттеджного поселка «Малиновка» Георгий Кокошвили осужден на 6 лет

Прикубанский районный суд Краснодара приговорил к шести годам колонии застройщика, похитившего средства покупателей жилья в коттеджном поселке «Малиновка», сообщила пресс-служба краевого суда. По данным сайта Прикубанского суда, подсудимым в деле о мошенничестве был Георгий Кокошвили.

Как следует из приговора, подсудимый Кокошвили, вступив в сговор с неустановленными лицами, взял на себя обязательства по строительству коттеджного поселка «Малиновка» в Краснодаре, хотя не имел намерений выполнить обещания. Для привлечения покупателей застройщик размещал рекламу в СМИ и в риэлтерских агентствах, демонстрируя подложные разрешительные документы на строительство. Договоры были заключены более чем с 30 гражданами, желающими приобрести жилье в коттеджном поселке, однако полученные средства господин Кокошвили и его сообщники тратили на иные цели. Причиненный злоумышленникам ущерб оценивается в 112 млн руб.

Приговор Георгию Кокошвили не вступил в силу и может быть обжалован.

Анна Перова, Краснодар