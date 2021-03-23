Польский ритейлер LPP откроет в МФЦ «Эспланада» магазины своих брендов

В МФЦ «Эспланада» откроются четыре магазина международного ритейлера польской группы LPP — Reserved, Mohito, House и Cropp. Как сообщают в «Проспект Пермь» (девелопер строящегося МФЦ), бренды группы LPP займут более 4 тыс. кв. м площади на втором этаже МФЦ «Эспланада» и станут одними из основных арендаторов fashion-галереи. Соответствующие договоры с LPP Group были подписаны 26 февраля.

Польская компания LPP управляет пятью брендами одежды — Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Ритейлер насчитывает более 1,8 тыс. офлайн-магазинов и развивает онлайн-торговлю.

Напомним, в сентябре 2019 года было получено разрешение на строительство первой очереди МФЦ «Эспланада». Девелопером проекта выступает группа компаний «Проспект» из Екатеринбурга, партнер проекта — сетевой девелопер Mallino Development Group. Генподрядчиками стали компании АО «Нью-Граунд» и «ЛимакМаращСтрой». Эксклюзивным брокером торговой части МФЦ «Эспланада» является компания «Магазин Магазинов».

Концепция первой очереди МФЦ «Эспланада» включает продуктовый супермаркет «Перекресток», развлекательную зону с восьмизальным кинотеатром «Киномакс» и парком развлечений для детей «Фанки Таун», операторов общественного питания, а также галерею международных и федеральных брендов. Во второй очереди МФЦ разместятся пятизвездочная гостиница международной сети отелей премиум-класса. В третьей очереди «Эспланады» также будет находиться торговая галерея.

По данным девелопера проекта — «Проспект Пермь», открытие первой очереди МФЦ «Эспланада» запланировано на декабрь 2021 года. Вторую и третью очереди предполагается запустить в 2022 году.