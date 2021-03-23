На реконструкцию Сурского гидроузла Пензенской области направят 1,4 млрд рублей

В Пензенской области на ремонт Сурского гидроузла выделили 1,4 млрд руб. Реконструкцию сооружения проведут в два этапа. Работы планируется реализоваться в 2021-2025 годах. Об этом сообщили в региональном правительстве.

На данный момент уже выделено порядка 400 млн руб. В результате работ полностью заменят грузоподъемное оборудование основных затворов водосбросного сооружения, бетонную плотину, также появится система автоматического управления затворами и мониторинга.

Кроме того, в 2023-2025 годах планируется создать второй водосброс. Это инженерное решение будет стоить около 1 млрд руб., отметили в правительстве.

Мария Шахрай