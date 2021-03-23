В ТРЦ «Планета» откроются салон оптики «Линзмастер» и чайная галерея «Кантата»

В торгово-развлекательном центре «Планета» откроются оптика «Линзмастер» и магазин «Кантата». Об этом сообщает пресс-служба застройщика ТРЦ — компании MallTech. Оба бренда ранее не были представлены в Перми.

«Линзмастер» — крупнейшая сеть салонов оптики, входит в международную группу компаний GrandVision. Первый в России салон «Линзмастер» открылся в 1998 году в Москве. В настоящий момент, по информации на сайте сети, ее филиалы работают в десяти городах страны.

«Кантата» — сеть галерей чая, кофе, сладостей и эксклюзивных подарков. Основана в 2000 году. На сегодняшний день сеть «Кантата» насчитывает более 280 галерей по всей России, а также реализует свои товары через интернет-магазин.

В MallTech раскрыли еще нескольких неназванных арендаторов «Планеты». Это федеральные бренды Palmetta, Marmalato, Kuchenland Home, «Планета Здоровья», Rieker, «Котофей», «Читай-город», O’Hara, «Купи слона», «Пан Чемодан» и детская парикмахерская «Воображуля».

Напомним, в общей сложности торговая галерея ТРЦ «Планета» будет включать 185 магазинов. Техническое открытие торгового центра может состояться в конце марта. Официальный запуск ТРЦ «Планета» запланирован на вторую половину апреля.