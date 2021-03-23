Петербургских детей с места схода лавины в Мурманской области эвакуируют снегоходами

Накануне вечером туристическая группа, состоящая из петербургских школьников, попала под лавину в районе горы Маннепакх в Мурманской области. Под завалом оказались трое подростков, одна из участниц похода — 12 летнаяя девочка, позднее скончалась.

Как сообщил на своей странице в «ВКонтакте» губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в настоящее время детей эвакуируют снегоходами до точки сбора. На автобусе их привезут в Мончегорск. Лагерь, где находятся петербургские подростки, расположен в труднодоступном месте, спасатели добирались до детей всю ночь.

«Как только позволили погодные условия, из Мурманска вылетел вертолёт для эвакуации девочки, она находилась в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, медики, успевшие добраться до лагеря в это же время, зафиксировали смерть»,— добавил он. Мурманск вылетает отец погибшего ребенка.

По данным СК, в туристическая группа состояла из 13 подростков в возрасте от 10 до 15 лет и трех взрослых. СУ СК РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело по п. «в», ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).

«Фонтанка.ру» сообщает, что туристическая группа приехала в Мурманскую область 18 марта. Старший группы — руководитель туристического клуба «Скиф», а участники похода — учащиеся школ Приморского района города.