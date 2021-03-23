Против жителя Нефтекамска, который выбросил котенка из окна, возбудили уголовное дело

Нефтекамский отдел дознания возбудил в отношении 38-летнего местного жителя уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» (ч. 1 ст. 245 УК РФ), сообщили в пресс-службе ОМВД. Санкция предусматривает наказание вплоть до лишения свободы до трех лет.

По предварительным данным, 15 февраля пьяный мужчина выбросил котенка из окна своей квартиры, расположенной на девятом этаже дома в Нефтекамске. Подозреваемый осознавал общественную опасность своих действий и совершил преступление, чтобы причинить физическую боль и страдания животному, говорится в сообщении пресс-службы. Согласно протоколу вскрытия Нефтекамской межрайонной ветеринарной станции, смерть котенка наступила от остановки дыхания из-за отека легких и множественных травм, полученных от падения с высоты.

Влада Шипилова