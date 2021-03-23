В Волгоградской области отремонтируют подъезды к социально значимым объектам

В Волгоградской области в 2021 году планируется ремонт 19 улиц, ведущих к больницам и школам, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщили в администрации области.

По информации регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства, в Волгограде и Волжском приведут в порядок около 7 км улиц, являющихся подъездными путями к общеобразовательным учреждениям. Кроме того, в планах восстановить 4,6 км улиц, ведущих к учреждениям здравоохранения.

Также работы проведут на 25 участках региональных и межмуниципальных дорог в 18 муниципальных районах области. Все они являются подъездными путями или проходят по населенным пунктам, где расположены образовательные и медицинские учреждения, отметили в обладминистрации.

Мария Шахрай