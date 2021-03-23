Двухлетняя девочка пострадала в ДТП в Ижевске

20-летняя водитель Hyundai Solaris столкнулась с «ВАЗ-2114» под управлением 45-летнего мужчины на перекрестке улиц 9-е Января и Цветочной в Ижевске вечером 22 марта. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

Установлено, что Hyundai совершил поворот налево, а «ВАЗ» в это время двигался во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадали пассажиры Hyundai — 26-летний мужчина и двухлетняя девочка, которую перевозили без детского кресла. По факту аварии проводится проверка.