Жители аварийного дома на Буровой пожаловались на «отошедшую стену»

Саратовские следователи начали проверку по факту размещенного в интернете видео о разрушающемся доме по адресу улица Буровая, 7. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК.

Внимание следователей привлек тот факт, что граждане до сих пор проживают в аварийном доме, который должен был быть расселен до августа 2019 года (признан аварийным в сентябре 2018-го), а 20 марта этого года в здании «отошла стена», и собственники боятся в него заходить. «Кроме того, из-за воды под строением дома, постоянно мокнут полы. Удобств в доме не было изначально, люди вынуждены пользоваться туалетом, находящимся на улице», - уточняют следователи.

Они намерены дать юридическую оценку действиям должностных лиц, в чьи полномочия входил контроль за состоянием и безопасностью проживания людей в доме.

Марина Ковалева