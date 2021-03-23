«Нижнекамскшина» в 2020 году снизила чистую прибыль в 4,4 раза

Чистая прибыль «Нижнекамскшина» по итогам 2020 года составила 146 млн руб., что в 4,4 раза меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Интeрфакс».

Выручка за год составила 6,9 млрд руб., что в 2,1 раза меньше, чем за год до этого. При этом компания смогла сдержать рост себестоимости продаж, благодаря чему валовая прибыль выросла на 1,2%, до 835,4 млн руб. Сальдо прочих доходов и расходов снизилось в 9,9 раза - до 60,3 млн рублей, в результате чего прибыль до налогообложения составила 208,2 млн руб., сократившись за год в четыре раза.

Дебиторские долги предприятия в 2020 году составили 594,5 млн руб, что в 1,6 раза меньше, чем годом ранее. Кредиторская задолженность сократилась в 1,7 раза, до 2,7 млрд руб.

"Ъ-Казань"