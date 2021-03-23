В Новосибирске вынесли приговор по делу об убийстве 20-летней давности

Суд Новосибирска вынес приговор 45-летнему жителю, который обвинялся в убийстве, совершенном в 1999 году. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. По данным ведомства, в апреле 1999 года в центре Первомайского района между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт. Один из его участников выстрелил в потерпевшего 1978 года рождения. От полученных травм он скончался на месте. После этого стрелок скрылся. Его объявили в розыск, расследование уголовного дела приостановили.

В октябре 2020 года обвиняемый был задержан в Тюмени. Его этапировали в Новосибирск и предъявили обвинение в убийстве (ст. 105 УК РФ). В ходе допроса свою причастность к убийству он не отрицал. Суд назначил стрелку 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Илья Николаев