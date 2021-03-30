Они летали за родину

40 лет назад, 30 марта 1981 года, с орбиты на Землю вернулся первый монгольский космонавт Жугдэрдэмидийн Гуррагча. Всего за 60 лет в космосе побывали представители около 40 стран мира. Как сложились их судьбы — в фотогалерее “Ъ”.
40 лет назад, 30 марта 1981 года, с орбиты на Землю вернулся первый монгольский космонавт Жугдэрдэмидийн Гуррагча. Всего за 60 лет в космосе побывали представители около 40 стран мира. Как сложились их судьбы — в фотогалерее “Ъ”.
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