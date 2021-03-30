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Юрий Гагарин, СССРПервый человек в космосе. Совершил полет 12 апреля 1961 года на корабле «Восток-1». После возвращения стал мировой знаменитостью, посетил около 30 стран мира. Участвовал в подготовке советской лунной программы. Погиб 27 марта 1968 года в авиакатастрофе во время тренировочного полета на самолете МиГ-15УТИ

Фото: РИА Новости

Они летали за родину

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40 лет назад, 30 марта 1981 года, с орбиты на Землю вернулся первый монгольский космонавт Жугдэрдэмидийн Гуррагча. Всего за 60 лет в космосе побывали представители около 40 стран мира. Как сложились их судьбы — в фотогалерее “Ъ”.


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