Они летали за родину

40 лет назад, 30 марта 1981 года, с орбиты на Землю вернулся первый монгольский космонавт Жугдэрдэмидийн Гуррагча. Всего за 60 лет в космосе побывали представители около 40 стран мира. Как сложились их судьбы — в фотогалерее “Ъ”.