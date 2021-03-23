Посвященный чемпионату Европы по футболу Volkswageт Polo будет стоить от 1,1 млн рублей

Компания Volkswagen назвала стоимость российский лифтбек Polo, посвященного предстоящему чемпионату Европы по футболу.

Исполнение Football Edition, созданное на базе комплектации Status, получит особые шильдики с обозначением версии, салонные коврики с логотипами Euro 2020, а также расширенную комплектацию. Вместе с автомобилем покупателям вручат комплект болельщика, включающий в себя рюкзак, шарф, грим и мягкую игрушку.

Volkswagen Polo Football Edition будет доступен с 1,6-литровым атмосферным 110-сильным мотором с 5-ступенчатой механической коробкой передач и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией (от 1,1 млн руб.), а также со 125-сильным 1,4-литровым турбомотором с 7-ступенчатым «роботом» DSG (от 1,2 млн руб.).

В продажу новые лифтбеки Volkswagen Polo Football Edition поступят в апреле 2021 года.