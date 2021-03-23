В Анапе устанавливают обстоятельства гибели при пожаре местного жителя

Организована доследственная проверка обстоятельства пожара, который произошел сегодня утром в селе Цибанобалка. При пожаре погиб 62-летний местный житель, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, рано утром 23 марта 2021 в одной из комнат частного дома, расположенного в переулке Звездном села Цибанобалка, произошло возгорание. Соседи, заметившие огонь, вызвали пожарных. Пожарная бригада, локализовав горение, обнаружили в одном из помещений тело погибшего пожилого мужчины, предположительно хозяина дома. Предварительной версией причины возникновения пожара называют неосторожное обращение с огнем при курении.

Проводятся следственные мероприятия, определяется причина и очаг возникновения пожара. В ходе поверки проведут пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы, по итогам будет принято процессуальное решение о необходимости возбуждения уголовного дела.

Ольга Логинова