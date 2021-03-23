Подрядчик недостроенного конгресс-холла задолжал сотрудникам более 20 млн рублей

В Магнитогорске прокуратура добивается выплаты задолженности по зарплате бывшим работникам АО «ПО “Монтажник”» - компании-банкрота, которая выступала, в частности, подрядчиком строительства общественно-делового центра на набережной в Челябинске.

Как сообщают в прокуратуре Челябинской области, ведомство направило в защиту трудовых прав граждан 262 судебных иска на общую сумму 20,3 млн руб. По состоянию на 1 марта, в интересах граждан исполнено 226 судебных актов более чем на 18 млн руб. Чтобы судебные решения исполнялись своевременно, надзорное ведомство вносило представление руководителю УФССП по Челябинской области в связи с недостаточной работой судебных приставов-исполнителей Орджоникидзевского РОСП Магнитогорска.