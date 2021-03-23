В Ярославле проект стелы «Город трудовой доблести» представят 9 мая

В Ярославле проект стелы в честь присвоения городу почетного звания «Город трудовой доблести» презентуют ко дню Победы, сообщил сегодня на еженедельном оперативном совещании в мэрии города заместитель мэра по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов.

«На следующей неделе ожидаем творческую группу Российского военно-исторического общества. Впереди подготовка дизайн-макета стелы. К 9 мая общественности будет представлен макет-дизайн»,— сообщил господин Гаврилов.

Также он уточнил, что на месте установки стелы к 9 мая будет заложен символический памятный камень.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что стела в честь присвоения Ярославлю почетного звания «Город трудовой доблести» будет установлена в парке Мира Кировского района. По выбору места установки стелы на сайте мэрии было проведено электронное голосование.

Напомним, что 2 июля 2020 года президент России Владимир Путин своим указом присвоил Ярославлю и еще нескольким российским городам почетное звание «Город трудовой доблести». По федеральному закону в городе, удостоенном такого звания, должна быть установлена стела с изображением герба города и текстом президентского указа о присвоении звания. Кроме того, в городах трудовой доблести проводятся праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

Дарья Сабаева