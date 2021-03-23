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В Петербурге выросло число скончавшихся от COVID-19

В Петербурге за неделю почти на 8,7% выросло число летальных исходов среди пациентов с COVID-19. По данным информационной справки межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом, за последние семь дней зарегистрированы смерти 324 человек с подтвержденным вирусом.

Кроме того, за отчетный период на 3,27% выросло число обращений за медицинской помощью петербуржцев с подтвержденным COVID-19.

В справке указывается, что «в целом тенденция к снижению распространения инфекции сохраняется, но темпы замедлились».

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