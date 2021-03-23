Александра Высокинского назначат врио губернатора Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уйдет в плановый отпуск с 24 марта по 7 апреля. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Согласно распоряжению, подписанному господином Куйвашевым, исполняющим обязанности назначен первый заместитель губернатора Александр Высокинский.

В департаменте информполитики отметили, что сегодня, 23 марта, Евгений Куйвашев находится с рабочим визитом в Ханты-Мансийске, где примет участие в совещании по вопросам национальной безопасности в УрФО под руководством секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.