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Фото: Алина Шешеня / Коммерсантъ

Александра Высокинского назначат врио губернатора Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уйдет в плановый отпуск с 24 марта по 7 апреля. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Согласно распоряжению, подписанному господином Куйвашевым, исполняющим обязанности назначен первый заместитель губернатора Александр Высокинский.

В департаменте информполитики отметили, что сегодня, 23 марта, Евгений Куйвашев находится с рабочим визитом в Ханты-Мансийске, где примет участие в совещании по вопросам национальной безопасности в УрФО под руководством секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

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