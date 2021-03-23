В Астрахани будут судить членов ОПГ за попытку сбыта крупной партии наркотиков

В Астрахани следственное управление МВД завершило расследование уголовного дела в отношении четырех членов организованной группы в возрасте от 24 до 35 лет, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт крупной партии наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба управления.

Следствием установлено, что на территории региона злоумышленники распространяли бесконтактным способом наркотик синтетического происхождения. Сотрудники полиции задержали их 27 апреля 2020 года. У членов ОПГ изъяли 224 г запрещенного вещества, смартфоны, блокнот с финансовой отчетностью, банковские карты, электронные весы и упаковочные материалы.

Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.

Мария Шахрай