ГИБДД в Казани проводит рейд по машинам с тонировкой

Сегодня, 23 марта, ГИБДД Казани проводит рейд по автомобилям с тонировкой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что рейд стартовал в 8:30. Он продолжится до 15:00. Всех нарушителей привлекут к ответственности по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП, которая предусматривает штраф в 500 руб. При повторном нарушении на водителей будут составлять протокол по ч. Ст. 19.3 КоАП. В этом случае автомобилистам грозит арест до 15 суток.

Ранее сообщалось, что во время рейда в Казани по автомобилям с тонировкой выявили 176 нарушителей.

"Ъ-Казань"