На ремонт административного здания в порту Новороссийска направят 26,6 млн рублей

Новороссийский торговый порт выбирает подрядчика на выполнение госконтракта по ремонту северного помещения административного здания в Нефтерайона Шесхарис и оснащения его инженерными сетями. Согласно документации к госзакупке, объем финансирования работ в рамках госконтракта составит 26,6 млн рублей.

По техническому заданию, которое будет поставлено перед подрядчиком, организации, выигравшей торги, предстоит отремонтировать помещение и выполнить монтаж инженерных систем. В их числе - система газового пожаротушения, видеонаблюдения, технологического кондиционирования, кабельная, контроля и управления доступом, мониторинга климатических параметров, силового электрооборудования и электрического освещения.

После закупки и монтажа оборудования, также необходимо будет выполнить все пусконаладочные работы.

Срок выполнения ремонта – не более 150 календарных дней с дня заключения контракта, гарантийный период работ – не менее двух лет после их окончания.

Ольга Логинова