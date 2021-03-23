В Самаре родственники оставили пенсионерку с долгом за воду на 1,9 млн рублей

Коммунальные службы выявили на Девятой просеке в Самаре нарушителей, которые незаконно подключились к сетям водоснабжения. Владельцы участка в этом районе пользовались водой без разрешительных документов и оплаты. В итоге они накопили долг почти на 1,9 млн руб. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью «РКС-Самара».

Установлено, что владельцем движимого и недвижимого имущества на этой территории последние десять лет является женщина 1938 года рождения. Однако она выступает формальным собственником. Настоящие владельцы не пустили на территорию участка представителей ресурсоснабжающей организации.

Они прислали своего представителя на заседание комиссии по дебиторской задолженности. Он пообещал оформить документы и погасить долг. Однако этого не было сделано. В марте представители «РКС-Самара» установили возле участка пирамиду должника. Но и после этого долг не был погашен. В связи с этим компания отключит участок от воды и передаст документы в суд.

Георгий Портнов