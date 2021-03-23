На ремонт фасада школы №55 в Ижевске могут выделить более 13 млн рублей

Фасад школы №55 в Ижевске отремонтируют в 2021 году. На эти цели планируют выделить 13,2 млн руб., написал глава города Олег Бекмеметьев на своей странице во «ВКонтакте».

«Десятки обращений от родителей поступают ко мне в социальные сети по этому объекту. Поэтому на ближайшей сессии городской думы на ремонт школы №55 выделим 13,2 млн руб. Да, в очередной раз будет вентфасад, но на данный момент это самый приемлемый вариант по соотношению цена\качество\внешний вид»,— отметил градоначальник.

Он добавил, что также в Ижевске отремонтируют кровлю 15 образовательных учреждений, а на 18 объектах обновят окна. Конкурсные процедуры запустят в конце марта, а подрядчиков определят к лету.