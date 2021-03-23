Жительница Михайловки подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка

В Михайловке Волгоградской области Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в центре города, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Как уточнили в ведомстве, 21 февраля 2018 года на улице Коммуны между двумя гаражами было обнаружено тело ребенка, завернутое в пеленку и упакованное в полиэтиленовые пакеты. Смерть новорожденной девочки наступила в результате переохлаждения, ребенок родился здоровым и без патологий, отметили в управлении.

В марте 2021 года следователи установили причастность 40-летней жительницы Михайловки к совершению преступления. По ее словам, у нее уже есть ребенок, который болен с рождения и требует постоянного внимания. При этом женщина испытывает финансовые трудности. В 2017 году она вновь забеременела и, опасаясь, что второй может родиться с заболеваниями, якобы решила избавиться от младенца. Предположительно, после домашних родов подозреваемая подбросила ребенка к гаражам.

«Психическое состояние лица и вменяемость на момент совершения преступления будут установлены по результатам проведения судебной экспертизы», — сообщили в СУ СК.

Мария Шахрай