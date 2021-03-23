Пострадавшим от природных пожаров жителям Красносулинского района направили деньги на выплату материальной помощи

Жителям Красносулинского района, которые лишились жилья во время природных пожаров в сентябре 2020 года, из областного бюджета направлен 1,2 млн руб. на выплаты материальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

«Из резервного фонда области на финансовую помощь пострадавшим в сентябре 2020 года от пожаров жителям Красносулинского, Каменского, Милютинского и Тарасовского районов, с учетом данного транша, было выделено почти 26,2 млн рублей. В том числе — около 17,5 млн рублей — на оплату нового жилья»,— сказано в сообщении.

Напомним, в начале сентября природные пожары произошли на территории Каменского, Красносулинского, Белокалитвинского и Тарасовского районов. В результате масштабных возгораний погибла жительница станции Замчалово.

Наталья Шинкарева