Москва, Петербург и Сочи названы самыми привлекательными городами для переезда

Россияне считают наиболее привлекательными городами для переезда Москву, Санкт-Петербург и Сочи, следует из данных опроса «Работа.ру». При этом большинство (51%) сообщило, что сейчас не готово к переезду в другой город.

В исследовании участвовало более 9 тыс. пользователей сервиса «Работа.ру» из всех регионов. Данные приводит РБК.

Самые привлекательные города для переезда:

Москва — 22% участников опроса,

Санкт-Петербург — 14%,

Сочи — 10%,

Краснодар — 8%.

О желании переехать в Калининград, Екатеринбург или Казань сообщило по 3% респондентов, в Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород — по 2%. Воронеж, Самару, Владивосток, Красноярск, Волгоград, Уфу, Пермь, Хабаровск, Челябинск или Омск в качестве варианта рассматривает по 1%.

Среди основных причин переезда россияне указывали возможность карьерного роста и высокую зарплату (38% опрошенных), более развитую инфраструктуру (20%). Около 16% хотят уехать от стресса и суеты ближе к морю, озеру, горам. Еще 15% указали, что в других городах выше уровень социальных услуг и есть возможности развития для детей, 13% хотят сменить место жительства из-за экологии.

Согласно данным опроса НИУ ВШЭ, представленным в декабре 2020 года, число россиян, которые не хотят менять место жительства, сократилось до 21% против 43% в 2016 году. При этом число граждан, готовых переехать ради работы, увеличилось до 28%.