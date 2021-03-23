23 марта, вторник
Войти в профиль
Казань. Волга - Урал

Коротко

Новости

все новости

КамАЗ произвел первый электробус-гармошку

На набережночелнинском заводе КамАЗ разработали и выпустили первый низкопольный электробус-гармошку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы производителя.

Отмечается, что серийный выпуск транспортного средства начнется в 2022 году. Электробус КамАЗ-6292 разработали инженеры Научно-технического центра набережночелнинского предприятия по спецзаказу ГУП «Мосгортранс». Данный образец передадут в Москву для проведения тестовых испытаний, а одобрение типа транспортного средства планируется получить в августе этого года.

Пассажировместимость нового электробуса составляет 135 человек, число мест для сидения — 48. Полная масса транспорта — 28 тыс. кг. Данные электробусы будут запущены на самых загруженных маршрутах столицы.

"Ъ-Казань"


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

тема

Партнерский проект

Самое читаемое

Самое читаемое

Профиль пользователя