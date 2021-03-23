У жительницы Ижевска похитили 300 тысяч рублей под предлогом игры на бирже

35-летняя жительница Ижевска лишилась 300 тыс. руб., желая заработать деньги на бирже. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По словам потерпевшей, она разместила в соцсетях сообщение о наличии денег и желании их вложить с целью заработка. Затем ей позвонил мужчина, который предложил играть на бирже. Ижевчанка согласилась, под диктовку звонившего установила на смартфон приложение, а затем перевела на указанный ей счет 300 тыс. руб. Через несколько дней у нее запросили еще 100 тыс. руб., которые, якобы, необходимо положить на счет в иностранном банка. Потерпевшая отказалась, а «брокер» больше не выходил на связь.