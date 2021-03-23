В пермских поликлиниках появятся аппараты КТ

В 2021 году для медучреждений Пермского края планируется закупить 877 единиц оборудования на 1,958 млрд руб. Как сообщила сегодня на заседании краевого правительства министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень, оно будет распределено между 39 территориями края.

В числе новой медтехники будет высокотехнологичное диагностическое оборудование: 12 компьютерных томографов, 20 флюорографов, 20 рентгеновских аппаратов, четыре маммографа и один линейный ускоритель. Госпожа Крутень отметила, что в этом году впервые аппараты КТ будут поставлены в сельские территории и малые города. Кроме того, они появятся в трех пермских поликлиниках. «Ранее мы никогда не поставляли компьютерные томографы в поликлиники, укомплектовывали только стационары. Мы понимаем, что это сделает данный вид обследования более доступным для жителей края»,— пояснила министр.

Глава регионального минздрава остановилась также на строительстве и ремонте зданий медицинских учреждений. По ее словам, в этом году планируется ввести в эксплуатацию детские поликлиники в Свердловском и Орджоникидзевском районах Перми, а также детскую поликлинику в Кудымкаре. Кроме того, откроются сельские амбулатории в деревне Савино (Карагайский район), селе Гамово (Пермский район) и поселке Зюкайка (Верещагинский городской округ). Также запланировано провести капитальный и текущий ремонт в 31 учреждении здравоохранения (64 объекта), на это будет выделено 348,7 млн руб.

В 2020 году в Прикамье были введены в эксплуатацию детская поликлиника в Индустриальном районе Перми и Майкорская сельская врачебная амбулатория. Проведен капитальный ремонт в 18 медучреждениях (61 объект, 269,3 млн руб.) и текущий ремонт в 17 учреждениях (41 объект, 54,4 млн руб.). В прошлом году было также закуплено 3904 единицы оборудования на 1,788 млрд руб.